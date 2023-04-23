زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة سواحل إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر سواحل إندونيسيا، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال تم تسجيله في الساعة «11:17 مساء بتوقيت القاهرة»، على بعد 218 كيلومتر غرب بادانج، وعلى عمق كيلومترين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان الزلازل الأوروبي المتوسطي، قال في وقت سابق، إن هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، ضربت جزر باتو الإندونيسية على عمق 40 كيلومتر.

وقوع زلزال باتو غرب بادان

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، تفاصيل زلزال جزر باتو الإندونيسية، وقال إن البؤرة، وقعت على مسافة 202 كيلومتر غرب بادان، و177 كيلومتربين الغرب والجنوب الغربي من باريامان.