زلزالان بقوة أكثر من 6 ريختر يضربان إندونيسيا في أقل من أسبوعين.. ماذا يحدث؟

ضرب زلزال بقوة أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا اليوم السبت، وذلك بعد نحو أقل من أسبوعين من زلزال ضرب البلاد بقوة 7 ريختر في الرابع عشر من أبريل الجاري.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم، أنه جرى تسجيل وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا.

ووقع مركز الزلزال في بحر باندا على مسافة 346 كيلومترا جنوب غرب مدينة أمبون، التي يبلغ عدد سكانها 355 ألف نسمة، ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 20 كيلومترا.

إندونيسيا تقع على حزام النار في المحيط الهادئ

وتقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ إذ تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.

وفي الرابع عشر من أبريل الجاري، وقع زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر في البحر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية.

وكان الزلزال قد وقع على عمق 594 كيلومترا، وعلى بعد أكثر من 96 كيلومترا عن توبان و157 كيلومترا عن سورابايا المدينة الثانية من حيث عدد السكان في إندونيسيا.

كما شعر جزء كبير من سكان جزيرة جاوة وحتى جزيرة بالي بالهزة الأرضية.

وفى السادس عشر من يناير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، ووقع مركز الزلزال على بعد 48 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سينجكيل في إقليم أتشيه الإندونيسي على عمق 48 كيلومترا.

مقتل أكثر من 600 شخص في زلزال ضرب إندونيسيا خلال 2022

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن الهزة شعر بها سكان ميدان على بعد 120 كيلومترا شمال شرقي مركز الزلزال.

وفي 21 نوفمبر 2022، ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، مسفرا عن مقتل 602 شخص.