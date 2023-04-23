نجل الفنانة هالة صدقي لـ منى الشاذلي: زملائي في المدرسة بينادوني بـ«ابن صفصف»

أعرب سامو زكريا، نجل الفنانة هالة صدقي، عن سعادته البالغة بدور والدته في مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان، والذي حقق نجاحًا باهرًا في موسم رمضان المنقضي، إذ قال إن عددًا من زملائه في المدرسة ينادون عليه بـ «ابن صفصف»، موضحًا أن والدته تعامله هو وشقيقته وكأنهم أصدقاء، وذلك خلال حواره في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، على «سي بي سي».

مرت بالعديد من الأزمات خلال حياتها

فيما قالت الفنانة هالة صدقي، خلال حوارها في نفس البرنامج، إنها مرت بالعديد من الأزمات خلال حياتها، لكنها تشعر وكأن «مفيش حاجة»، إذ ذكرت «كل واحد مننا ربنا أعطاه تجربة، هل هتعرف تخلص منها ولا مش هتعرف، ابتلاء، أنا بقول الحمد لله أن تجربتي ممكن أقول عليها تافهة أوي، مش هي التجربة اللي تكسرني، شوية إجراءات تمام، لها حل، لكن في ناس تجاربها مالهاش حل».

هالة صدقي: متعودة أعوم ومازلت بعوم

وتابعت الفنانة هالة صدقي: «متعودة أعوم ومازلت بعوم، لازم ساعتين تلاتة، لكن أنا وقت التصوير مكنش في مجال، قعدت شوية شهور مش بعوم، لكن أنا لا يمكن أنسى إني سبّاحة، حتى لو عندي مشاكل الدنيا كلها»، كما أضافت: «قلت لخالد يوسف، لو ليا دور من الأول للآخر في مسلسل سره الباتع، كنت هاخد فيه جوايز، المشاهد قليلة لكنها كانت حلوة أوي».