هالة صدقي عن مشاهد «الشبشب» في جعفر العمدة: مش مو صلاح بس اللي بيشوط

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن إرسالها رسالة إلى اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد نجاح مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان، إذ قالت «بعت رسالة لصلاح وقولتله مش مو صلاح بس اللي بيعرف يشوط صح»، قاصدة المشاهد التي تستخدم فيها «الشبشب» في ضرب زوجات ابنها.

مشاهد إلقاء الشبشب لم تكن مكتوبة في السيناريو

وأضافت «صدقي»، خلال حوارها في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن مشاهد إلقاء الشبشب لم تكن مكتوبة في السيناريو، ولكنها كانت وليدة اللحظة، وفي نفس الوقت تتلاءم مع شخصية «الملكة صفصف».

كيميا كبيرة بينها وبين محمد رمضان

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة هالة صدقي، أنها كانت هناك كيميا كبيرة بينها وبين محمد رمضان في المسلسل وقام بإصقال هذا الأمر المخرج محمد سامي، «محمد رمضان ممثل بما تحمله الكلمة من معنى، وهو ممثل موهوب ولديه إحساس وشاطر وبيفكر خارج الصندوق»، مؤكدة أن محمد رمضان كان يعمل معها على خط واحد وقاموا بعمل مشاهد أكثر من رائعة.