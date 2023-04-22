هالة صدقي: رفع الشبشب في أحد مشاهد جعفر العمدة لياقة بدنية مني

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن وجه التشابه بين شخصيتها الحقيقية وشخصية «الملكة صفصف» التي أدت دورها في مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، الذي حقق نجاحًا باهرًا في موسم رمضان المنقضي، إذ قالت: «أنا مش بحب أزوّق الكلام واللي في قلبي على لساني، ودمي خفيف أكتر من صفصف»، كما تحدث عن رفع الشبشب في أحد مشاهد المسلسل، واصفه إياه بـ «لياقة بدنية».

هالة صدقي: نجاحي في جعفر العمدة نجاح لبنات جيلي

وأضافت «صدقي»، خلال حوارها في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»: «نجاحي في مسلسل جعفر العمدة نجاح لبنات جيلي كله، البعض لا يهتم بنا ويحاولون إنزالنا درجة تانية ولا يستفيدون من خبراتنا».

هالة صدقي: دمي خفيف أكثر من صفصف

وأوضحت الفنانة هالة صدقي، أنها متأكدة للغاية من أن جميع الأدوار التي ستعرض عليها في المستقبل «هتكون زي صفصف ودي مشكلة هواجهها»، موضحة في الوقت ذاته أن رفع الشبشب في أحد مشاهد مسلسل جعفر العمدة لم يكن ضمن السيناريو.