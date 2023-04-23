نيللي كريم: اللهجة الصعيدي من أبرز تحديات مسلسل عملة نادرة

كشفت الفنانة نيللي كريم عن دورها في مسلسل «عملة نادرة»، في شخصية نادرة، أن أبرز التحديات التي واجهتها في بداية قبولها للعمل هي اللهجة الصعيدي وصعوبتها، حتى أنها مع الدخول في الجد ومرحلة التصوير صارحت المخرج ماندو العدل بخوفها قائلة: «قلتله ما بلاش صعيدي لكنه طمني وتحملني حتى أتقنت الدور واللهجة».

وتابعت خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»: «ماندو من المخرجين اللي عندهم صبر كبير وساعدني على تخطي صعوبة اللهجة ومع الوقت ومع التصوير في الشهر الثالث عرفنا نتكلم صعيدي لكن في البداية كانت صعبة وكنت معتمدة على المصحح عبد النبي وكان بيطمني ماندو ويقلي سيبك من الكلام الأهم الروح».

وأوضحت أنها في النهاية شعرت بارتباطها وحبها للهجة الصعيدية، قائلة: «مع مرور الوقت حبيت اللهجة الصعيدية»، ولفتت إلى أنها أعجبت بدور الفنان أحمد عيد قائلة: أنا بثق في اختيارات المخرج ماندو العدل وأول مامثلت مع أحمد عيد حسيت أنه مسعود بالفعل.

وذكرت أن تصنيف الفنان وحصره في أدوار معينة بالنسبة لها أمر غير مقبول قائلة: الممثل ممثل وأنا بحب أنوع في أدواري وأحببت شخصية نادرة كونها شخصية مليئة بالأحداث والمشاعر المختلفة المقترنة طول الوقت بالشموخ والاعتزاز بالنفس.