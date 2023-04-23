تفاصيل وحدات سكن لكل المصريين في كفر الشيخ.. تقديم التظلمات بعد العيد

قال المهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان في محافظة كفر الشيخ، إن التقديم على 296 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين أُغلق، موضًحا أنه سيتم تلقي التظلمات عقب عطلة عيد الفطر المبارك، ثم يجري حصر ما تبقى من تلك الشقق.

أماكن شقق سكن لكل المصريين بكفر الشيخ

وأوضح «الشناوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شقق مشروع سكن لكل المصريين، كانت متاحة في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وهي موزعة كالتالي:

- مركز بيلا، قرية الجرايدة، 71 شقة سكنية.

- مركز الرياض، قرية المثلث، 54 شقة سكنية.

- مركز فوه، الرميلي، 70 شقة سكنية.

- مركز مطوبس، الجزيرة الخضراء، 64 شقة سكنية، كما بلغ عدد الشقق السكنية في قرية «برمبال»، بذات المركز 37 شقة سكنية.

أسعار الشقق السكنية

وأضاف أيضا أن أسعار تلك الشقق السكنية، في محافظة كفر الشيخ، والتي تم طرحها لتبدأ من 198 حتى 207 آلاف جنيه، وتقسط على 30 عامًا من صندوق التمويل العقاري، حيث يتم سداد 10% فقط من إجمالي قيمتها عند الاستلام فقط،، موضحاً أنها أمر يعود بالنفع الكثير علي المواطنين، وذلك بما توفره الدولة من إمكانيات في النهوض بهم وتوفير مسكن مناسب للمواطنين وبأقل تكلفة مادية عليهم.

وأشار إلى أن مساحة تلك الشقق السكنية هي 90 مترًا كاملة التشطيب.