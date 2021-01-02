انتهاء مشكلة الإسكان الاجتماعي بكفر الشيخ بعد تخصيص أرض للمشروع

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن قرب حل مشكلة الإسكان الاجتماعي، التي دامت لأكثر من 17 سنة، مؤكدا أن مساحات الأراضي التي ستقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي تمت الموافقة عليها، لتنتهي مشكلة حاجزي الإسكان الاجتماعي بمدينة كفر الشيخ.

وأكد، أنه يفضل عدم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بحل مشكلة الإسكان الإجتماعي إلا بعد وصول المعدات للموقع الذي تمت الموافقة عليه، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ظل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأخيرة المحافظة، مشيرا إلى أن الشركة المسؤولة عن التنفيذ تسلمت بالفعل الأرض، وجارٍ حل مشاكل الإسكان بالمراكز.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، ما تم إنجازه في قطاع التعليم سواء بافتتاح 70 مدرسة لتقليل مدارس الفترتين والتي لا تتعدى 7%، وقرب افتتاح مدرسة كفر الشيخ الدولية الحكومية للغات، بداية من الفصل الدراسي الثاني، وفتح فصول للتعدين والاستزراع السمكي، لربط التعليم بسوق العمل.

وأكد أن العمل في طريق كفرالشيخ- دسوق المزدوج يسير بمعدلات سريعة وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى قبل 30 يونيو المقبل، بتكلفة مليار و26 مليون جنيه، وربطه بطريق أبو الروس الذي ستنتهي المرحلة الثانية منه قريبا، وربطهما بالطريق الدولي الساحلي، لتربط تلك الطرق بـ7 محافظات من بينها محافظة كفر الشيخ.

وأوضح أن هناك 13 مستشفى عزل بالمحافظة، وتم تخصيص مستشفى الصدر وحمايات دسوق للعزل، وهناك كميات احتياطية من اسطوانات الأكسجين، مؤكدا على التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة، والمجتمع المحلي، لتوفير أسطوانات الأكسجين، مشيرا إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد افتتاح عدد من المستشفيات الكبرى وهي مستشفى الأورام وكان متوقف العمل بها لعدة سنوات، ومستشفى الطوارئ بالمستشفى الجامعي، ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يدعو كل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لزيارة المشروعات الخدمية التي تشهدها المحافظة، وكانت متوقفة لعدة سنوات، مشيرا إلى أن محافظة كفر الشيخ تعاني من سوء الطرق، ولسرعة رصفها تم إسنادها لجهاز التعمير الشمالي التابع لوزارة الإسكان، وستشهد المحافظة خلال الفترة المقبلة رصف العديد من الطرق.

وأجاب عن كل المشكلات التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا على التعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لصالح المواطن، مؤكدا أن هدفه المصلحة العامة لكل أهالي المحافظة.