نداء طوارئ على هواتف البريطانيين حفاظا على الحياة.. ماذا تعني صافرة اليوم؟

خلفية حمراء مع نص أبيض بعنوان «حكومة المملكة المتحدة»، وفي الزاوية العلوية اليسرى وفي وسط الصورة «نظام تنبيه الطوارئ في المملكة المتحدة».. رسالة من المسئولين من مركز الطوارئ الوطني بمكتب مجلس الوزراء البريطاني إلى كل تليفون محمول يعمل بإحدى تقنيتي 4G و5G في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك في الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.

88 % من البريطانيين على دراية بتفاصيل نظام الإنذار

وبحسب موقع الحكومة البريطانية، تم إطلاق حملة توعية كبيرة لضمان معرفة الجمهور باختبار نظام الإنذار، حيث أظهر استطلاع جديد يوم الجمعة الماضي أن 88% من البريطانيين على دراية بتفاصيله، ومن المقرر أن يكون النظام أداة إضافية في مجموعة أدوات مرنة يمكن للحكومة البريطانية استخدامها عندما يكون هناك خطر وشيك على الحياة.

إعلانات عن الاختبار

وتابع التقرير أنه سيتم نشر إعلانات عبر شبكة النقل في الفترة التي تسبق الاختبار، وسيكون التنبيه صوتًا يشبه صافرات الإنذار، ولكن ليس أكثر علوا من أعلى نغمة رنين على الهاتف المحمول، حتى يتم إعلام الأشخاص بأن هذا مجرد اختبار، على غرار تدريبات إنذار الحريق لمرة واحدة، ولا يلزم اتخاذ أي إجراء عندما يتلقون تنبيه الاختبار اليوم.

الحفاظ على سلامة الناس

ونقل التقرير عن نائب رئيس الوزراء ومستشار دوقية لانكستر، أوليفر دودن: «حافظ على الهدوء واستمر.. هذه هي الطريقة البريطانية وهذا بالضبط ما ستفعله الدولة عندما تتلقى تنبيه الاختبار، فالوظيفة الأولى للحكومة هي الحفاظ على سلامة الناس وهذه أداة أخرى في مجموعة الأدوات المستخدمة في حالات الطوارئ، مثل الفيضانات أو حرائق الغابات، حيث يوجد خطر حقيقي على الحياة، لذا فإن الصوت هو الذي يمكن أن ينقذ حياتك حقًا، وأود أن أشجع الناس على تذكر أنه اليوم مجرد اختبار، وليست هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء ويمكنك ببساطة تمريره بعيدًا كما تفعل مع أي رسالة أخرى تتلقاها، وسيتم إرسال الاختبار باستخدام تقنية البث المحمول، والاختبار آمن ومجاني للاستلام وأحادي الاتجاه، ولا يكشف عن موقع أي شخص أو يجمع بيانات شخصية».