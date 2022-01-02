بريطانيا تستعد بخطط طوارئ لمواجهة نقص العاملين بسبب تفشي «أوميكرون»

وضعت سلطات المملكة المتحدة، خطط طوارئ لمواجهة أي نقص في أعداد العاملين بالمستشفيات والمدارس وأماكن العمل بسبب ارتفاع إصابات كورونا ويأتي هذا في إطار مواجهة الارتفاعات القياسية في إصابات الفيروس التاجي المستجد، والمدفوعة بمتحور «أوميكرون» في إنجلترا.

وأوضح مجلس الوزراء البريطاني، إن أماكن العمل في القطاع العام تستعد لغياب الموظفين بنسب تتراوح بين 10 إلى 25%، مؤكدا أن كورونا تسبب في إصابة المزيد من الأشخاص أو إجبارهم على الحجر الصحي.

189 ألف معدل يومي لإصابات كورونا في بريطانيا

وكشفت هيئة خدمات الصحة الوطنية، أن غياب العاملين زاد من الضغوط الشديدة على المستشفيات في المملكة المتحدة، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات اليومية بكورونا في البلاد مدفوعة بمتحور أوميكرون، تزامنا مع العام الجديد 2022 والتي وصلت لمعدل يومي 189 ألف إصابة جديدة وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ومن جانبه، قال وزير مجلس الوزراء، ستيفن باركلي، إن هناك بالفعل حالات غيابات كبيرة بين العاملين بالمؤسسات المختلفة، منوها إلى أن الحكومة تستعد لكل الاحتمالات.

وزير الصحة البريطاني: فرض مزيد من القيود سيكون الملاذ الأخير لإنجلترا

يشار إلى أن السلطات المفوضة في إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية فرضت قيودا على الفعاليات والتجمعات لمواجهة انتشار أوميكرون، فيما نوه وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إلى أن فرض مزيد من القيود سيكون الملاذ الأخير لإنجلترا.

سجلت المملكة المتحدة أكثر من 13.1 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 149 ألف وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وهو ثاني أعلى معدل وفيات في قارة أوروبا بعد روسيا.

فيما أدى ضغط الحكومة البريطانية للحصول الجرعة المعززة من لقاح كورونا، إلى حصول أكثر من 50% من السكان على الجرعة الثالثة حتى الآن.