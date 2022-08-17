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الفيضانات تجتاح بريطانيا بعد موجة حر شديدة.. فيديو

كتب:

سارة ثروت
08:41 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
فيضانات بريطانيا - أرشيفية

فيضانات بريطانيا - أرشيفية

ضربت فيضانات شديدة، المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، بعد سقوط أمطار غزيرة تسببت في جريان السيول بشكل مفاجئ بمناطق متفرقة في المملكة من بينها العاصمة البريطانية لندن، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

فيضانات وأمطار تجتاح لندن 

وبعدما شهدت المملكة المتحدة خلال الأيام الماضية، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، أعلن مكتب الأرصاد الجوية التابع للمملكة، أن منطقة سباديدام بكمبريا، شهدت هطول أمطار غزيرة وصلت إلى 25.4 ملم، في حين وصلت إلى 18.4 ملم بمنطقة ترينجوينتون هاوس وكورنوال.

بريطانيا تحذر المواطنين من أضرار الفيضانات 

وحذر مكتب الأرصاد، من حدوث عواصف رعدية، واستمرار هطول الأمطار، ومن المتوقع وصوله إلى ما يتراوح بين الـ20 و30 ملم في الساعة الواحدة، مؤكدا أن الفيضانات قد تؤدي إلى انهيارات أرضية مفاجئة، تعمل على تعطيل حركة المرور على الطرق الرئيسية وانقطاع التيار الكهربائي لدى كثير من المستخدمين.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مشاهد لقطات فيديو أظهرت سقوط الأمطار الغزيرة وتدفق السيول والفيضانات التي اجتاحت المدن في جميع أنحاء جنوب مدينتي إنجلترا وويلز.

 

 

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