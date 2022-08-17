الفيضانات تجتاح بريطانيا بعد موجة حر شديدة.. فيديو

ضربت فيضانات شديدة، المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، بعد سقوط أمطار غزيرة تسببت في جريان السيول بشكل مفاجئ بمناطق متفرقة في المملكة من بينها العاصمة البريطانية لندن، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

Heavy flooding in the Stamford Hill area of London, UK. pic.twitter.com/VIE93T6piW — Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 17, 2022

فيضانات وأمطار تجتاح لندن

وبعدما شهدت المملكة المتحدة خلال الأيام الماضية، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، أعلن مكتب الأرصاد الجوية التابع للمملكة، أن منطقة سباديدام بكمبريا، شهدت هطول أمطار غزيرة وصلت إلى 25.4 ملم، في حين وصلت إلى 18.4 ملم بمنطقة ترينجوينتون هاوس وكورنوال.

Watch live: Flash floods hit London after heatwave pic.twitter.com/DBVyXhDHJv — The Independent (@Independent) August 17, 2022

بريطانيا تحذر المواطنين من أضرار الفيضانات

وحذر مكتب الأرصاد، من حدوث عواصف رعدية، واستمرار هطول الأمطار، ومن المتوقع وصوله إلى ما يتراوح بين الـ20 و30 ملم في الساعة الواحدة، مؤكدا أن الفيضانات قد تؤدي إلى انهيارات أرضية مفاجئة، تعمل على تعطيل حركة المرور على الطرق الرئيسية وانقطاع التيار الكهربائي لدى كثير من المستخدمين.

Victoria station is flooding… pic.twitter.com/0fdomrqMew — Anthony Bonnici (@Anthony_Bonnici) August 17, 2022

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مشاهد لقطات فيديو أظهرت سقوط الأمطار الغزيرة وتدفق السيول والفيضانات التي اجتاحت المدن في جميع أنحاء جنوب مدينتي إنجلترا وويلز.