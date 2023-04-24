الجامعات الخاصة: لم نتطرق حتى الآن لتعديل قواعد القبول بتنسيق 2023

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، لم يقر حتى الآن القواعد الخاصة بتنسيق القبول للجامعات الخاصة والأهلية ولم يصدر أي تعليمات أو توجيهات في هذا الشان، موضحين أنه من المتوقع أن يناقش المجلس في اجتماعه المقبل عددا من القواعد والملفات المتعلقة بتنسيق القبول.

تنسيق الجامعات 2023

أوضح الدكتور صديق عبد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية لـ«الوطن» أنه حتى الآن لم يتم وضع القواعد الخاصة بتنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2023-2024 بتنسيق الجامعات، وأن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة هو المنوط بذلك وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

لا قواعد جديدة حاليا

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الالتزام الكامل بكافة الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالدراسة، موضحاً أنه لم يتم إقرار أي قواعد جديدة بشأن تنسيق القبول بمختلف الكليات حتى الآن.