الجامعات: لا يوجد تعديل في مقررات الترم الثاني بالكليات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات بشأن الفصل الدراسي الثاني 2023، موضحين أن الكليات تعمل دون أي مشكلات، وأنه لا يوجد تعديل في المقررات أو المناهج الدراسية المختلفة للترم الثاني وأن هناك التزاما تاما وكاملا بالضوابط والقواعد المتبعة في هذا الشأن.

الجامعات الحكومية

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الكليات ملتزمة تماماً بالخريطة الزمنية للعام الجاري وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشان، موضحاً أنه لا تعديل أو تغيير في المناهج والمقررات الدراسية او حتى تقليصها، وأن العام الجامعي الجاري بمختلف الكليات يسير بصورة منتظمة وهادئة.

وأوضح الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق، عدم وجود تعديل في الخريطة الزمنية لامتحانات الترم الثاني 2023 وأن موعدها وفقاً لما أقره الأعلى للجامعات خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقاَ للوائح العمل لكل كلية، نافيًا تبكير أو تأخير في المواعيد الخاصة بالامتحانات حتى الآن.