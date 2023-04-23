ضبط متهم بسرقة المساكن في التجمع الخامس بأسلوب «التسلق»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (5 هواتف محمولة – 5 ساعات يد) من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» - مقيم بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «التسلق»، وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، واعترف بسرقة (مبلغ مالي وبعض الإكسسوارات والملابس) من داخل مسكن أحد الأشخاص بدائرة القسم، وجرى بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.