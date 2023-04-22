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«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو غرق شخص في نهر النيل أسفل كوبري بمصر القديمة

كتب:

محمد بركات
03:38 م | السبت 22 أبريل 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشف وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل أسفل كوبري عباس. 

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين قفز أحد الأشخاص، حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة الجيزة، في نهر النيل من أعلى الكوبري المشار إليه بغرض الاستعراض، وأشار إلى استعانته بأحد الأشخاص لتصوير مقطع فيديو بالواقعة، لنشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لزيادة عدد المشاهدات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق

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