«الداخلية»: ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه في إطار استراتيجيتها بمواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة، اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها التالي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

شنت الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1457) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (15933) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (132) قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط (105) قضايا متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبان – محلات بدون ترخيص).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.