ضبط ‏65 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة المقررة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 65686 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

10140 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

330 مخالفة السير بدون تراخيص.

6 دراجات نارية مخالفة.

30 مخالفة موقف عشوائي.

4 مخالفات شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.