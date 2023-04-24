بعد انتشار «شيكو سبوديلا» في المولات.. ما هي «فاكهة الطاقة»؟

فاكهة الشيكو أو سبوديلا تجمع بين مذاقين مختلفين في آن واحد الكراميل والكيوي، تداولت في الهايبرات ومحلات الفاكهة مؤخرا، على الرغم من أنها فاكهة استوائية هندية الأصل، ويجرى زراعتها منذ عقد من الزمان داخل مصر ولعل مدينة العريش أبرز المناطق التي تزرع بها، يصل سعر الكيلو منها تجاريا إلى نحو 200 جنيه، بينما يصل سعر الشتلة إلى 1750 جنيها.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي بعض المعلومات عن فاكهة الشيكو أو تلك التي تعرف باسم سبوديلا، وتتميز بأنها بطعم الكراميل والكيوي، يبدأ سعرها جملة من 50 وحتى 75 جنيها للمحلات التجارية بينما يصل سعرها للمستهلك بنحو 200 جنيها، وفق ما أوضحه المهندس الزراعي محمد عطية المتخصص في زراعة الفاكهة الاستوائية في حديث لـ«الوطن».

فاكهة انتشرت مؤخرا في مصر

ويضيف المهندس محمد عطية المتخصص في زراعة الفاكهة الاستوائية أن فاكهة الشيكو أو السبوديلا انتشرت مؤخرا في مصر، وجرى زراعتها في مناطق متفرقة في الدولة، وزاد الطلب عليها في الهايبرات والمولات التجارية، لمذاقها المميز وفوائدها الصحية، فهي تمد الجسم بالطاقة لاحتوائها على الفركتوز والسكروز الطبيعي وتحسن عملية الهضم وتقلل فرص الإصابة بالإمساك لاحتوائها على ألياف بنسبة كبيرة، كما تحمي القولون وتقي من التهابات الأمعاء.

الشيكو فاكهة بمذاق الكراميل والكيوي

ويقول المتخصص إن فاكهة الشيكو أو سبوديلا تشبه ثمرة الكيوي، هندية الأصل، تم جلبها وزراعتها في التربة المصرية منذ أمد بعيد، وتركزت الزراعة منذ حوالي عقد كامل لإقبال الناس على شرائها كشتلات وفاكهة.

سعر شتلة الشيكو 1750 جنيها

ويشير إلى أنها تزرع بالبذور وبالشتلات، ويجرى زراعتها بشكل مكثف خلال في 3 شهور من العام يوليو، أغسطس وسبتمبر وهي متوفرة طول العام، لافتا إلى تراوح أسعار الشتلات إذ تبدأ من 100 جنيه إلى 1750 جنيها وذلك حسب عمر الشتلة كما أن السعر المرتفع يرجع لكونها على وشك الإثمار، لافتا إلى أن عليها إقبالا كبيرا سواء على الشتلات أو الفاكهة، معلقا: «اللي غاوي زراعة بياخد شتلات واللي غاوي فاكهة بيشتريها من المولات».