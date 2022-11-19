الوادي الجديد تتوسع في زراعة أشجار المورينجا.. عائد مادي وفوائد كثيرة

تهتم محافظة الوادي الجديد في الاتجاه نحو زراعة النباتات الطبية والعطرية، بخلاف الاهتمام بالمحصول الاستراتيجي للمحافظة وهو التمور، إذ أن هناك اهتماما كبيرا في المحافظة بالنباتات غير التقليدية ومنها زراعة نبات المورينجا الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم بشكل يومي، حيث يمكنها التكيف مع أي بيئة إذ تتميز بقدرتها العالية على تحمل الجفاف، ولا تحتاج إلى مياه كثيرة ويكفيها مياه الأمطار.

نجاح المورينجا يسهم في عائد مرتفع للوحدات المحلية

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المرحلة الأولى من مشروع زراعة المورينجا تعد تمهيداً للتوسع في زراعة مساحات أكبر من أشجار المورينجا، بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ cop 27 من قبل العديد من الجهات والشركات المختلفة، مضيفاً أن نجاح المشروع سيسهم في توفير عائد مادي مرتفع للوحدات المحلية للمساهمة في استكمال المشروعات الخدمية بها، وتوفيرها كشتلات تحميلية للراغبين في زراعتها من المستثمرين وأبناء المحافظة داخل مزارع النخيل.

المورينجا تزرع في الصحراء ولها فوائد عديدة

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن المورينجا تزرع في الجبال والصحاري؛ ولذا فهي تنمو في الأراضي القاحلة، والحارة محافظة الوادي الجديد والتي تعد ميزة لأبناء المحافظة، ونصف الجافة، والجافة، وفي المناطق المعتدلة والدافئة وهي شجرة دائمة الخضرة تستخدم في تحسين خواص التربة وتستخدم في عدة مجالات أخرى مثل مكافحة النيماتودا وتغذية الحيوانات وتربية النحل وتزرع بنجاح على جسور الترع والمجاري المائية والحدائق المنزلية والتقاسيم وحول المزارع و هي لا تصاب الآفات أو الأمراض إلا إذا زرعت في مناطق سيئة الصرف.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، أن هذا المشروع يعتبر مرحلة أولى تمهيداً للتوسع في زراعة مساحات أكبر من أشجار المورينجا، بالتزامن مع تزايد الطلب العالمي عليها من قبل العديد من الجهات والشركات، موضحا أن نجاح المشروع سيسهم في توفير عائد مادي مرتفع للوحدات المحلية للمساهمة في استكمال المشروعات الخدمية بها، فضلاً عن توفيرها كشتلات تحميلية للراغبين في زراعتها من المستثمرين وأبناء المحافظة داخل مزارع النخيل حيث أن سعر الكيلو من هذا النبات وصل إلى 40 دولار خلال تصديره خارج مصر. .