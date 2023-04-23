قناة القاهرة الإخبارية تقدم تغطية موسعة على مدار الساعة.. «السودان يواجه المصير»

حققت قناة «القاهرة الإخبارية» تفوقا نوعيا واضحا، خلال الأيام القليلة الماضية، خلال تغطيتها للأحداث المتسارعة في السودان الشقيق تحت عنوان «السودان يواجه المصير»، إذ اندلعت مواجهات بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي».

تغطية محترفة وآنية

كانت «القاهرة الإخبارية» القناة الإخبارية الإقليمية الأكثر انتشارًا على الأرض بين كل الفضائيات الإخبارية الموجودة فى المنطقة، كما أن التغطية المحترفة والآنية، بدأت من اللحظة الأولى للاشتباكات بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع فى منطقة «مروى».

لم تقتصر تغطية «القاهرة الإخبارية» على البيانات الرسمية من أطراف الأزمة فحسب، بل اعتمدت على التغطية الميدانية للأزمة، وانتشر مراسلوها فى جميع أنحاء السودان بحثًا عن الحقيقة، معتمدين على نقل الحقيقة من مصادرها، بالإضافة إلى البيانات الرسمية.

قناة «القاهرة الإخبارية» لم تقع في فخ الشائعات

ولم تقع قناة «القاهرة الإخبارية» في فخ الشائعات، ونقلت صورة ومعلومات موثقة من الجهات الرسمية، مدعومة بتغطية حية على الأرض، هذه التغطية المتزنة المستندة إلى الحقائق على أرض الواقع جعلت «القاهرة الإخبارية» هى «الأكثر رواجًا» على موقعى التواصل الاجتماعى «تويتر» و«فيسبوك»، بالإضافة إلى المواقع الإخبارية العربية، التى نقلت كثيرًا من الأخبار والمعلومات عن طريق القناة ومراسليها على الأرض فى كل مكان.