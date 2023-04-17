مندوب روسيا بالأمم المتحدة لـ«القاهرة الإخبارية»: ندعو لتهدئة الأوضاع في السودان بأقرب وقت

قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، إننا عبرنا عن رغبتنا القوية في تهدئة الأوضاع بالسودان لأكبر وقت ممكن.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ«القاهرة الإخبارية»، أن هناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل دول الجوار من خلال مجلس الأمن.

وتابع: «الدول القريبة من الحدود السودانية يبذلون كل الجهود والمساعي من خلال وفد الإيجاد لوقف هذا الصراع وتهدئة الأوضاع».