الجامعة العربية تدين اعتداء إسرائيل على مصلى باب الرحمة بالأقصى

أدانت جامعة الدول العربية بشدة اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد الفطر من خلال الاعتداء على مصلى باب الرحمة.

تدنيس المصلى على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي المحتلة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتدنيس المصلى، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى عبر تخريب شبكة الكهرباء وأبواب المصلى وتحطيم محتوياته.

مصلى باب الرحمة موقع صراع بين المقدسيين والاحتلال

وأضاف أن هذا الاستهداف يظهر مخططات السلطات الإسرائيلية التهويدية بحق مصلى باب الرحمة، الذي يعد ملكا إسلاميا خالصا أقرته الشرعية الدولية، وحذر من هذه خطورة هذه المخططات، وحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية وتداعياتها، وما تؤدي له من تصعيد وإساءة للشعب الفلسطيني ومجمل الشعوب العربية.

ومصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى المبارك له تاريخ يعود لـ1300 عام، حيث تم تأسيسه على يد الأمويين وظلًّ موقع صراع بين المقدسيين والاحتلال الإسرائيلي حتى أُعيد فتحه بعد ما عرف بـ«هبة باب الرحمة» في عام 2019.