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قناة الناس ترصد تكبيرات عيد الفطر في مختلف أنحاء العالم (فيديو)

كتب:

محمد أسامة رمضان
06:48 م | الأحد 23 أبريل 2023
مظاهر العيد

مظاهر العيد

نشرت قناة الناس، فيديو يرصد مظاهر وتكبيرات عيد الفطر المبارك من مختلف دول العالم.

وشمل الفيديو عدة دول منها: «الأرجنتين، كولومبيا، ألمانيا، كندا، أوروجواي، بلجيكا».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.

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