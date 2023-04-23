علي جمعة: الشيخ محمد فريد السنديوني حقق شهرة واسعة بتلاوته للقرآن بالإذاعة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ محمد فريد السنديوني، تقدم للإذاعة المصرية كمطرب وهو في عمر 23 عاما، وقدمه الإذاعي الشهير أحمد سالم رحمه الله تعالى على أنه المطرب محمد فريد السنديوني، ليتم تغيير المسمى الذي يقدم به بالقارئ الشيخ محمد فريد السنديوني بعد شهرين فقط.

المستمعون استقبلوا صوت الشيخ محمد فريد السنديوني بحفاوة شديدة

وأضاف «جمعة» في حوار ببرنامج «مصر دولة التلاوة» على قناة «الناس»، أن المستمعين استقبلوا صوت الشيخ محمد فريد السنديوني بتلاوة القرآن الكريم بحفاوة شديدة، وتيقنوا بأنه من أكبر القارئين للقرآن الكريم، وهو ما جعل الشيخ محمد فريد السنديوني يجد نفسه وذاته بقراءة القرآن الكريم اكثر مما وجدها بالغناء، خاصة وأنه كان يجيد التلاوة أكثر من الغناء.

الشيخ محمد فريد السنديوني استفاد من دراسته للقراءات والغناء

ولفت الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن الشيخ محمد فريد السنديوني استفاد كثيرًا من دراسته للغناء وأستفاد كذلك من دراسته للقراءات على يد الشيخ صالح، مشيرًا إلى أن المستمعين اعتقدوا أن أسمه غير حقيقي وأنه أسم فني، وهو حقيقة إذ أن أسمه الحقيقي عبد العظيم السمني.

علي جمعة: لم يكن هناك تطرف يعوق سماع الأغاني

وأشار الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن الوقت الذي نشأ فيه الشيخ محمد فريد السنديوني لم يكن هناك تطرف، لافتًا إلى أنه أستطاع على مدار 3 سنوات من القراءة عبر الإذاعة المصرية، تحقيق نجاح ساحق وشهرة واسعة لدى المستمعين.