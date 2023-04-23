خبير أصوات عبر قناة الناس: الشيخ محمد فريد السنديوني صاحب نقلات نغمية مستحيلة

قال الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، إن فضيلة الشيخ محمد فريد السنديوني، صاحب صوت عميق ومقامات ونقلات نغمية مستحيلة وصعبة، كونه يتمتع بصوت عميق يبدأ بقرار بيات ويصعد للرابعة ويرتكز على الرست ولا يطل فيه، ولكن سرعان ما ينتقل إلى شقيق الرست مقام النهاوند.

«عبد الوهاب»: النهاوند على نفس درجة الرست مأخوذة من الترتيب القرآني

وأضاف «عبد الوهاب» في حوار ببرنامج «مصر دولة التلاوة» على قناة «الناس»، أن فضيلة الشيخ محمد فريد السنديوني، كان يقوم بالنهاوند على نفس الدرجة مع الرست، وهي قاعدة موسيقية مأخوذة من التريب القرآني، فالرست يعبر عن البشرى والنهاوند تذهب إليه أفكار القراء في وصف الجنة، إذ أنه مقام حالم وناعم ومطيع.

ولفت الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، إلى أن النص القرآني يذكر البشرى ثم وصف البشرى، مشيرًا إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا).

وأضاف الدكتور طه عبد الوهاب، أن فضيلة الشيخ محمد فريد السنديوني، كان «عبقري نغم»، درس علم النغم بتمكن وتميز، وحينما يذهب إلى مقام النهاوند يعلم جيدًا أن هذا المقام هو أكثر المقامات فروعًا فينتقل بين مقام النكريز، وهو مقام صعب جدًا لكنه يقوله ببساطة.

خبير أصوات ومقامات: الشيخ محمد فريد السنديوني «ملك المقامات»

وأوضح أن الشيخ محمد فريد السنديوني بحق هو «ملك المقامات»، مشيرًا إلى قوله تعالى والذي يبرز مقام النكريز (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحيي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ).