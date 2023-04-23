التشيك: نحاول إخراج رعايانا من السودان في أسرع وقت

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية أنها تحاول إخراج الرعايا التشيكيين الذين تقطعت بهم السبل، منذ اندلاع العنف في السودان، إلى خارج البلاد، في أسرع وقت.

تنسيق بين براج والقاهرة

وقالت مسئولة في الوزارة، حسبما نقل راديو «براج الدولي» اليوم الأحد، إن «دبلوماسيينا في القاهرة وبروكسل وبراغ يعملون من أجل إدراج التشيكيين في القوافل المخطط لها»، مشيرةً إلى أنه تم إدراج أربعة تشيكيين في السودان على قائمة الإجلاء الدولية.

وتعمل الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى بالفعل على إخراج أفرادها من السودان، التي تشهد حالة اضطراب في الوقت الحالي.