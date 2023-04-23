أيرلندا تنشر فريق طوارئ لإجلاء موظفي سفارتها ورعاياها من السودان

أعلنت الحكومة الأيرلندية، اليوم الأحد، عن إرسال فريق طوارئ إلى السودان ومنطقة القرن الأفريقي، للمساعدة في إجلاء المواطنين الأيرلنديين وموظفي السفارة الأيرلندية في الخرطوم، وسط أنباء عن استمرار الاضطرابات في عدة مناطق سودانية.

تحركات عاجلة لقوات الدفاع الأيرلندية

وقال رئيس وزراء أيرلندا، ليو فارادكار، إن أفراد قوات الدفاع الأيرلندية وضباط وزارة الخارجية، الذين يتم نشرهم في المنطقة، سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم المشورة والمساعدة إلى ما يقرب من 150 من المواطنين الأيرلنديين في السودان.

ونقلت صحيفة «جارديان» البريطانية عن رئيس الوزراء الأيرلندي قوله إنه سيتم نشر ما يصل إلى 12 من أفراد قوات الدفاع في البداية في جيبوتي، كجزء من مهمة فريق المساعدة المدنية الطارئة «إيكات»، وأضاف: «لا يزال الوضع على الأرض في السودان متقلباً للغاية، وأتمنى لفريق إيكات وقوات الدفاع كل النجاح في هذه المهمة».

إجلاء الدبلوماسيين والرعايا البريطانيين من السودان

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن القوات البريطانية أجلت الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من الخرطوم بالسودان، وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان لها، أنها نفذت «عملية عسكرية»، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين.