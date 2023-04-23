مراسل إكسترا نيوز: أتوبيس يحمل 30 طالبا عائدين من السودان يعبر «أرقين»

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز من معبر أرقين الحدودي، إن الصورة تغيرت بشكل كبير للغاية في معبر أرقين، وهو معبر بري مهم بين عدد كبير من المعابر التي تفصل الحدود المصرية السودانية، وهي 5 معابر متناثرة على مساحة تزيد على ألف كيلو، وهو المعبر الأساسي الذي سيتم من خلاله عبور الأفراد.

وأضاف خلال تغطية خاصة من معبر أرقين الحدودي: «منذ اللحظات الأولى لهذه الأزمة والاشتباكات وهناك تضافر لجهود الدولة المصرية داخل المعبر استعدادا لعبور المصريين، وهناك غرفة طوارئ من عدد كبير من الأجهزة الأمنية، وعدد كبير من رجال الدولة المصرية للاطمئنان على ما يدور داخل المعبر».

وتابع: «الحدث المهم أنه عبر منذ قليل أتوبيس يحمل 30 طالبا، وهناك أتوبيس سيتحرك بعد أقل من ساعة يحمل 50 طالبا من الطلاب المصريين العائدين من السودان، والليلة سيكون هناك أكثر من 10 أتوبيسات سيعبرون معبر أرقين حسب تأكيد مصادر».

واستطرد: «بعد وصولهم مباشرة سيتم تقديم بعض الوجبات السريعة والدعم النفسي والتي سيقدمها الهلال الأحمر المصري ثم طريق يطول نحو 400 كيلو قاطعا قلب الصحراء الغربية من أرقين حتى موقف خاص بالسيارات فيه تنتهي رحلة الأتوبييسات السودانية هناك، وهو موقف يبعد نحو 20 كيلومترا عن أسوان، ومن بحاجة إلى أي وسيلة انتقال ستوفر له أموال للوصول إلى منزله».