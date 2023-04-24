زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جزر ساندويتش الجنوبية البريطانية

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر جزر ساندويتش الجنوبية، التابعة للمملكة المتحدة، جنوب المحيط الأطلسي على عمق 80 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة زلزال ضرب جزر ساندويتش الجنوبية وقعت على مسافة 2143 كيلومترا شرق ستانلي عاصمة جزر فوكلاند، و2784 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة بونتا أريناس جنوب تشيلي.