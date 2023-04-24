مقتل 60 شخصًا في هجوم إرهابي على قرية الكرمة ببوركينافاسو

شهدت بوركينافاسو في غرب إفريقيا، هجومًا إرهابيًا جديدًا استهدف قرية بمنطقة ياتنجا شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل نحو 60 شخصا على الأقل.

وكشفت السلطات في بوركينافاسو، تفاصيل الهجوم الإرهابي، مشيرة إلى مقتل 60 شخصا على الأقل، على أيدي مجهولين يرتدون الزي العسكري في قرية الكرمة بمنطقة ياتنجا شمال البلاد.

وفي وقت سابق، انتشرت أنباء في وسائل الإعلام المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حول مقتل 150 شخصًا في المجزرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

أكثر من 100 رجل مسلح يهاجمون القرية

وذكر سكان محليون، عن ناجين من الهجوم، أن أكثر من 100 رجل مسلح يرتدون زيا عسكريا هاجموا على دراجات نارية وشاحنات صغيرة قرية في إقليم ياتنجا، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين.

وأسفرت أعمال العنف في بوركينافاسو، عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد نحو مليونين، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

فتح تحقيق حول المجزرة

من جانبه، أمر المدعي العام بالمحكمة العليا في أوهيجويا لأمين كابوري، بفتح تحقيق حول المجزرة التي وقعت في منطقة ياتنجا شمال بوركينافاسو، مشيرا في بيان، إلى أن مرتكبي الحادث استولوا على سلع مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. ونقل كابوري عن جهاز الشرطة، أن المصابين تم نقلهم إلى المرافق الصحية

وتقع قرية الكرمة في إقليم ياتنجا بالمناطق الحدودية قرب مالي وهي منطقة اجتاحتها جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.