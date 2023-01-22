حكومة بوركينا فاسو تمهل قوات فرنسا 30 يوما لمغادرة البلاد

أمهلت السلطات الحاكمة في بوركينا فاسو، القوات الفرنسية، شهرا واحدا لمغادرة البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ويتمركز 400 جندي من القوات الخاصة الفرنسية في بوركينا فاسو الواقعة غرب قارة إفريقيا، وأبلغت السلطات الحاكمة في بوركينا فاسو، «باريس»، بأنه يجب أن تغادر القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد في غضون شهر،

حكومة بوركينا فاسو تندد باتفاق 2018

ونددت حكومة بوركينا فاسو، يوم الأربعاء الماضي بالاتفاق الذي يحكم منذ 17 ديسمبر 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «بوركينا فاسو» الرسمية.

مصدر: الأمر لا يتعلق بقطع العلاقات مع فرنسا

وأوضح مصدر مقرب من حكومة بوركينا فاسو، أن الأمر لا يتعلق بقطع العلاقات مع فرنسا، مضيفا إن الإخطار يتعلق فقط باتفاقيات التعاون العسكري، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وفي وقت سابق، تظاهر المواطنون في بوركينا فاسو، للمطالبة برحيل القوات الفرنسية، المتمركزة في «كامبونسين»، شمال شرق العاصمة «واجادوجو»، واتهم هؤلاء المتظاهرون، «باريس» بعدم القيام بما يكفي لمساعدة البلاد ضد الهجمات الإرهابية ، وأحيانًا بالتواطؤ مع العناصر المتطرفة.

وتواجه بوركينا فاسو، منذ عام 2015 هجمات متزايدة لجماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، ما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص ومليوني نازح على الأقل، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

بدورها، قالت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن الخيار المفضل لدى «باريس» سيكون إعادة نشر قواتها في جنوب النيجر المجاورة، حيث يتمركز بالفعل قرابة 2000 جندي فرنسي.