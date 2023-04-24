الجيش الفرنسي يجلي 388 شخصا من السودان إلى جيبوتي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إجلاء 388 شخصا من العاصمة السودانية الخرطوم، إلى جيبوتي، منذ أمس الأحد، وسط أعمال عنف تشهدها البلاد خلفت أكثر من 420 قتيلا و3700 مصاب.

وذكر بيان الخارجية الفرنسية، أنه جرى إجلاء 388 شخصا من نحو 30 دولة، من بينها فرنسا، وأيضا من إفريقيا وأمريكا وآسيا، وجرى نقلهم إلى جيبوتي على 4 دفعات ينفذها الجيش الفرنسي.

وأفاد البيان بأن وزارتي الخارجية والدفاع تواصلان الجهود لضمان سلامة المواطنين الفرنسيين.

فرنسا تقدم الشكر لجيبوتي

وقدمت فرنسا، الشكر للسلطات الجيبوتية على مساعدتها على تنفيذ عملية الإجلاء، وأعربت عن شكرها «لكل الأطراف السودانية التي سهلت إجلاء مواطنيها».

وأضافت الخارجية، في بيانها، أن فرنسا تجدد دعوتها لكل الأطراف إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار السياسي، وأكدت أن باريس لا تزال على اتصال دائم ووثيق مع شركائها الأوروبيين، ويجري تضافر جهود كل أجهزة الدولة لضمان تنفيذ عمليات إجلاء جديدة في أسرع وقت ممكن.