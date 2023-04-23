الخارجية تعلن إجلاء 436 مواطناً مصرياً من السودان

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الاثنين 23 أبريل، إجلاء 436 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البري، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يستمرون في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، بدء إجلاء عدد من المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية، في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المصريين من هناك.