الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون يزور فرنسا في النصف الثاني من يونيو

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، قبل قليل، أن الرئيس عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا على موعد الزيارة الرسمية التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الجزائرية إلى العاصمة الفرنسية باريس، في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل.

مكالمة بين الرئيس الجزائري ونظيره الفرنسي

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاها الرئيس الجزائري من نظيره الفرنسي، اليوم الأحد، والتي قدم له فيها ماكرون التهنئة بمناسبة عيد الفطر، وفق ما أفاد به بيان الرئاسة الجزائرية.

بحث تعزيز العلاقات بين الجزائر وفرنسا

وبحسب البيان، تطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وكذلك الزيارة الرسمية للرئيس الجزائري إلى فرنسا، مشيراً إلى أن العمل جار ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاح هذه الزيارة.