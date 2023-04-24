«حماية الطفل» تنجح في إحباط محاولة زواج قاصر بقنا

تمكنت وحدة حماية الطفل في مركز قفط، جنوب محافظة قنا، من إحباط زواج طفلة قاصر قبل يوم من زواجها، وذلك خلال الاحتفال بطقوس الحناء الخاصة بها، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إحباط محاولة زواج طفلة قاصر عمرها 15 عاما

وقالت سميحة سعد، مدير عام وحدة حماية الطفل في محافظة قنا، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن وحدة حماية الطفل في قفط تمكنت من إحباط محاولة زواج طفلة قاصر عمرها 15 عاما، قبل يوم من حفل زفافها على أحد أقاربها في مركز قفط جنوب محافظة قنا.

زواج قاصر من ابن عمها خلال العيد

وكشفت مديرية وحدة حماية الطفل في ديوان عام محافظة قنا، أن بلاغ ورد لحماية الطفل على الخط الساخن 16000، من أحد الأشخاص المجهولين، عن تحديد موعد لزواج طفلة قاصر عمرها 15 عاما، من ابن عمها خلال أيام عيد الفطر المبارك، دون عقد زواج ريمي نظرا لعدم البلوغ السن القانوني، مخالفة بمخالفة قانون الطفل الذي يمنع زواج الأطفال قبل إتمام السن القانوني الذي حدده القانون وهو 18 عاما.

وتابعت بانتقال لجنة من حماية الطفل لموقع البلاغ وإحباط الزواج، والجلوس مع أهل الطفلة، وإقناعهم أن ذلك فيه مخالفة للقانون، وجرى أخذ تعهدات على أهل الطفلة في جهة التحقيق بعدم إتمام زواجها إلا في السن القانونية.