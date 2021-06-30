محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة حماية الطفل في 7 سنوات

ثمن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجهودات وحدة الحماية العامة للطفل، ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال، والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل، وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر، ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان، ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع.

وأكد المحافظ، في تصريحات له اليوم الأربعاء، على ضرورة حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة، والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية.

إنجازات وحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية في 6 سنوات

ومن جانبها، أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية، إلى أنه بناءً على تعليمات المحافظ، بالإشراف ومتابعة وحدة حماية الطفل بالديوان العام وخلال السنوات الـ6 الماضية، تم تنفيذ ما يلي:

- تشكيل 19 لجنة فرعية لحماية الطفل بجميع المراكز بنطاق المحافظة، وكذلك 19 وحدة فرعية لحماية الطفل، ويتم عقد اجتماع شهري لكل لجنة، لمناقشة المستجدات في مجال حماية الطفل ومستجدات البلاغات.

- قامت الوحدة بتلقي البلاغات من خط نجدة الطفل (16000) وجميع البلاغات المقدمة من كافة جهات الرصد، للإبلاغ عن كافه أشكال المخاطر المعرض لها الأطفال، ويتم بحثها ومتابعتها وعمل إدارة لدراسة حالاتهم، بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بمتابعة أعمال لجان الحماية.

- تم تلقي أكثر من 600 بلاغ عام 2019، تم حل معظمها، فضلاً عن تلقي البلاغات منذ عام 2008، وفي ظل ظروف انتشار جائحة كورونا خلال عام 2020، وحرصاً على استمرار العمل، قامت الوحدة العامة بتلقي وبحث أكثر من 600 بلاغ (420 خطر جسيم ومحدق - 180 خطر متوسط)، وتتضمن الأخطار إساءات جسدية (ضرب - تعذيب - اعتداء) ونفسية وجنسية وإهمال أسري ومجتمعي واستغلال الأطفال (عمالة – تسول)، وزواج مبكر، كما تم تلقي أكثر من 250 بلاغ منذ بداية عام 2021.

قرارات قامت وحدة حماية الطفل في الشرقية بتنفيذها

وأوضح أيمن العطار، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، أن الوحدة قامت خلال الفترة من 2016 حتى 2021 بتنفيذ عدد من القرارات:

- تنفيذ قرار محافظ الشرقية رقم 3995 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب المحافظ، تختص بحصر أعداد الأطفال المعثور عليهم (مجهولي النسب) بمركزي كفر صقر وفاقوس، وتم تسليمهم للأسر البديلة منذ عام 2013 حتي تاريخه.

- عمل خطة رعاية متكاملة بجانب التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى له، والتي تتطلب في بعض الأحيان الإيداع في دار رعاية مناسبة أو الوصول لعائل مؤتمن لرعاية الطفل.

- عمل خريطة خدمات للطفولة بكل مركز، تضم قوائم بكافة الأماكن والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية المقدمة للأطفال بالمركز وأرقام مسئولي الاتصال بها وذلك لسرعة وتيسير تقديم الخدمة.

- تنظيم دورات وورش عمل تصل إلى 30 تدريب متخصص في إدارة حالات الأطفال المعرضة للخطر للعاملين بالوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة والوحدات الفرعية بالمراكز، كما تم تنفيذ مشروع التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر، وذلك بدعم من منظمة اليونيسف وهيئة إنقاذ الطفولة، تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتم التنفيذ الفعلي لمعظم أنشطة المشروع، ومن اهمها الورش الخاصة بإعداد السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة.

- عرض المسودة النهائية للسياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة على اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالمراكز بتاريخ 9 / 3 / 2021 بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب المحافظ، وتم استصدار أمر إداري من كل رئيس مركز يلزم اللجنه الفرعية بالخطط المقترحة لحل مشكلات الأطفال المتفق عليها بالمركز.

- مشاركة المجلس القومي للمرأة بحملات «احميها من الختان»، ومنها الحملة الأخيرة خلال الفترة بين 9 و14 يونيو، بتقديم التوعية لأكثر من 10 آلاف مواطن، بأخطار الختان الصحية والنفسية للإناث، والعقوبات القانونية لها وفتوى الأزهر بتجريم الختان.