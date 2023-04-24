محافظ الشرقية يشدد على عدم ترخيص المشروعات المخالفة لاشتراطات البيئة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جودة الهواء من إحدى أولويات العمل البيئي في مصر، لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، إذ تولي المحافظة اهتماما كبيرا لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، بالإضافة لعدم إصدار رخصة لتشغيل أي مشروع جديد إلا بعد التأكد من استيفاء كل الاشتراطات البيئية.

تحويل الاقتصاد الوطني إلى أخضر

وأضاف محافظ الشرقية أنه في إطار تعزيز الاستدامة البيئية، توظف الدولة جهودها إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى أخضر منخفض الكربون، وخاصة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تركيز الملوثات في الهواء من أهمها مبادرة 100 مليون شجرة و المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلاً عن التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، وإحلال أنواع الوقود بأنواع أقل ضررا على البيئة كالغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، واستخدام الطاقة المتجددة الشمسية بغرض توليد الكهرباء.

مؤشرات تلوث الهواء من غاز أول أكسيد الكربون

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بقياس مؤشرات تلوث الهواء من غاز أول أكسيد الكربون وغاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني أكسيد النيتروجين خلال الربع الأول من عام 2023 .