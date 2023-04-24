إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة واصلت جهودها في إزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها في مهدها خلال إجازة العيد من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام عيد الفطر في أي وقت من اليوم صباحًا ومساءً، لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فوري، وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تنفيذ 15 حالة إزالة

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه جرى تنفيذ 15 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء، بقرى مراكز «الغنايم وديروط والفتح ومركز أسيوط وحي شرق»، بمشاركة لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة برئاسة ممدوح جبر مدير الادارة، وبالتعاون مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمراكز والأحياء.

وأوضح أن الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط برئاسة عبد اللطيف فضالة رئيس الحي تمكنت من فك شدة خشبية في شارع الصواف المتفرع من شارع رياض ومنع مخالفة بناء في مهدها.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أسيوط برئاسة حسني درويش رئيس المركز من فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي بمنشية الأزهر بقرية منقباد، وإزالة تعدي على أرض زراعية بالبلوك بعرب المدابغ خلف عمارات الإيواء، وشارك في الإزالة شنودة موسى نائب رئيس المركز وعلاء شعبان رئيس القرية، وجرى تحرير محضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.