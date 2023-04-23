محافظ أسيوط: إقبال كبير من المواطنين على مراكز الشباب للاحتفال بعيد الفطر

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مراكز الشباب تستقبل المواطنين مجانًا على مدار أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار «العيد أحلى بمراكز شباب مصر»، وذلك لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، مشددًا على أن هناك إقبال كبير عليها.

عطلة عيد الفطر

وشهدت ساحات مراكز الشباب إقبالاً كثيفًا من المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها، والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية وملاهي وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

فتح مراكز الشباب

وأكد محافظ أسيوط أهمية استغلال أيام لعطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم وممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وأشاد المحافظ بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ورسم البسمة على وجوه الأطفال والكبار في كافة القرى والمدن وإدخال البهجة والسعادة إليهم بمناسبة العيد.

الدخول مجانا

من جانبه أوضح علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة إن تم فتح جميع مراكز الشباب أمام الجمهور مجانا خلال أيام عيد الفطر المبارك، وشملت الفعاليات العديد من الفقرات والبرامج منها فقرات ترويحية وفنية واستعراضية ومسرح العرائس وتوزيع الهدايا على الأطفال وكذلك الرسم على وجوة الأطفال وألعاب ترفيهي وملاهي وغيرها من البرامج بهدف ادخال البهجة في نفوس الأطفال ومشاركة الأهالي فرحتهم في أيام عيد الفطر المبارك خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى حرص القائمين على العمل داخل مراكز الشباب على توفير كافه الخدمات ووسائل الترفيه لمشاركة الناس فرحتهم بالعيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.