«الشعب الجمهوري بأسيوط» يوزع هدايا على المواطنين احتفالا بالعيد

حرصت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط على مشاركة المواطنين في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والمعايدة على المشاركين بالاحتفالات في كافة المنتزهات والساحات؛ إذ قامت الأمانة بتنظيم عدد من القوافل لتوزيع الهدايا والحلوى على المواطنين بمراكز المحافظة.

توزيع هدايا بمحيط المساجد

وقال السيد عبدالصبور أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط، إن الحزب شكل مجموعات من الشباب على مستوى مراكز المحافظة للانتشار بمحيط المساجد وساحات صلاة العيد لتوزيع الهدايا والبلالين والحلويات على الأطفال والشباب، وذلك لبث الفرحة والبهجة بين المواطنين.

وقامت أمانة الحزب في مركز الغنايم بتوزيع الحلوى ولعب الأطفال على المواطنين بميدان المركز وبث روح البهجة والسعادة على المارة؛ الأمر الذي يأتي انطلاقا من الدور المجتمعي للأمانة في مشاركة المواطنين باحتفالاتهم.

توزيع لعب أطفال لبث البهجة

كما قامت أمانة الحزب بمركز أبوتيج بتنظيم فرق شبابية من داخل الأمانة وانتشارها بجميع الساحات والميادين التي يتوافد عليها المواطنون وتوزيع هدايا ولعب أطفال على المتوافدين بهدف بث روح السعادة والتفاؤل.

وفي سياق متصل، قامت أمانة الحزب بمركز صدفا بتجهيز كراتين كعك وبسكوت وتوزيعها على المواطنين بساحات الصلاة وأماكن الاحتفال بالمركز، وذلك في إطار حرص الأمانة على تقديم التهنئة لمواطني المركز.