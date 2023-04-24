ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر في الجمالية بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية ويتخذ من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخل المخزن على (عدد 30 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,5 مليون وخمسمائة ألف قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأحجام).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.