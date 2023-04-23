تفاصيل حبس تاجر ألعاب نارية في الفيوم.. «حاز مليون قطعة»

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالإتجار في الألعاب النارية بمركز الشواشنة التابع لمحافظة الفيوم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة، والتحفظ على الألعاب النارية المضبوطة.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس السبت القبض على أحد الأشخاص بتهمة الإتجار في الألعاب النارية، وإدارته لإحدى الورش المخصصة لتصنيع هذه الألعاب بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم أثناء تواجده داخل ورشة تصنيع الألعاب النارية، وكان بداخلها مليون قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى كميات من فوارغ الألعاب النارية.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي رامي ربيع مهنا، إن المتهم بالإتجار في الألعاب النارية بمحافظة الفيوم، سوف ينطبق عليه نص المادة 102 «أ» وهي كالتالي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وأضاف «رامي»: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».