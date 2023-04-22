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ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخص في الفيوم بقصد الاتجار

كتب:

محمد بركات
03:51 م | السبت 22 أبريل 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما حيازة وترويج الألعاب النارية، جرى القبض على شخص بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، إدارة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، ورشة كائنة بدائرة المركز لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وضُبط بداخلها «مليون قطعة ألعاب نارية أحجام مختلفة - كمية كبيرة من فوارغ الألعاب النارية مُعدة للتعبئة».

بمواجهته اعترف بتصنيعه الألعاب النارية المشار إليها للاتجار بها والتربح من عائد بيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات