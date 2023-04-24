مسبار صيني يحدد إمكانية بناء المباني على سطح القمر

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، استخدام برنامجها المسبار «تشانج اه 8»، لاستكشاف القمر من أجل تطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في بناء المباني على سطح القمر، وفقا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

الصين تعتزم البناء على القمر

وبحسب صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، أكد العالم الصيني «وو وي رن»، الذي يعمل لدى الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أن الصين تعتزم اصدار مسبار «تشانج اه 8» للاستكشاف الميداني للبيئة والمكونات المعدنية على القمر من أجل تشييد المنشآت والمباني، موضحا أن من ضمن مهام المسبار هو التأكيد على إمكانية استخدام بعض التكنولوجيات المتقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر.

China to Reportedly Test 3D Printing Technology on Moon to Build Habitats

China will explore using 3D printing technology to construct buildings on the moon, according to a report, as Beijing solidifies plans for long-term lunar habitation. In the 2020 Chinese lunar mission… pic.twitter.com/6bzESXEt0W — 4 Dollar Website (@4dollarwebsite) April 24, 2023

وبحسب التقارير فأن جامعة تونغجي وجامعة شيآن جياوتونغ، بدأت بالفعل فى دراسة التطبيقات الممكنة لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر.

المسبار «تشانج اه 8» الصيني للبناء على القمر

- المسبار «تشانج اه 8» الصيني، هو عبارة عن مركبة فضائية آلية مخططة صينية ضمن البرنامج الصيني من أجل استكشاف القمر، ومن المتوقع إرسال المركبة إلى القمر القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2024.

- يعقب مسبار «تشانج اه 8» مسبار «تشانج اه 7» و«تشانج اه 6»، على أن يصبح المسبار الثالث الذي سيوضع على القمر لاستكشاف إمكانية البناء عليه.