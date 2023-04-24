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مسبار صيني يحدد إمكانية بناء المباني على سطح القمر

كتب:

سارة ثروت
02:42 م | الإثنين 24 أبريل 2023
مسبار صيني يستكشف إمكانية البناء على سطح القمر

مسبار صيني يستكشف إمكانية البناء على سطح القمر

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، استخدام برنامجها المسبار «تشانج اه 8»، لاستكشاف القمر من أجل تطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في بناء المباني على سطح القمر، وفقا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

الصين تعتزم البناء على القمر 

وبحسب صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، أكد العالم الصيني «وو وي رن»، الذي يعمل لدى الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أن الصين تعتزم اصدار مسبار «تشانج اه 8» للاستكشاف الميداني للبيئة والمكونات المعدنية على القمر من أجل تشييد المنشآت والمباني، موضحا أن من ضمن مهام المسبار هو التأكيد على إمكانية استخدام بعض التكنولوجيات المتقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر.

وبحسب التقارير فأن جامعة تونغجي وجامعة شيآن جياوتونغ، بدأت بالفعل فى دراسة التطبيقات الممكنة لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر. 

المسبار «تشانج اه 8» الصيني للبناء على القمر

- المسبار «تشانج اه 8» الصيني، هو عبارة عن مركبة فضائية آلية مخططة صينية ضمن البرنامج الصيني من أجل استكشاف القمر، ومن المتوقع إرسال المركبة إلى القمر القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2024.

- يعقب مسبار «تشانج اه 8» مسبار «تشانج اه 7» و«تشانج اه 6»، على أن يصبح المسبار الثالث الذي سيوضع على القمر لاستكشاف إمكانية البناء عليه.

 

 

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