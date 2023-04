مسبار صيني يحدد إمكانية بناء المباني على سطح القمر

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، استخدام برنامجها المسبار «تشانج اه 8»، لاستكشاف القمر من أجل تطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في بناء المباني على سطح القمر، وفقا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وبحسب صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، أكد العالم الصيني «وو وي رن»، الذي يعمل لدى الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أن الصين تعتزم اصدار مسبار «تشانج اه 8» للاستكشاف الميداني للبيئة والمكونات المعدنية على القمر من أجل تشييد المنشآت والمباني، موضحا أن من ضمن مهام المسبار هو التأكيد على إمكانية استخدام بعض التكنولوجيات المتقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر.

China to Reportedly Test 3D Printing Technology on Moon to Build Habitats

