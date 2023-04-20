أبرز المعلومات عن القمر الصناعي الأمريكي بعد سقوطه غرب المحيط الهادئ

أعلن مركز الفلك الدولي، منذ قليل، أن هناك تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية يشير إلى أن القمر الصناعي الأمريكي RHESSI سقط غرب المحيط الهادئ، في الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش.

وزن القمر الصناعي 300 كجم

ونفى مركز الفلك الدولي ما تم نشره أمس حول سقوط القمر الأمريكي فوق العاصمة الأوكرانية «كييف»، وهذا غير صحيح لعدة أسباب.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن القمر الصناعي تابع لوكالة لناسا، حيث بلغ وزنه ما يقرب من 300 كجم عند دخوله الغلاف الجوي وسوف تصل منه أجزاء بسيطة لا تشكل أي تهديد على كوكب الأرض.

أبرز المعلومات عن القمر الصناعي

** يعود تاريخ إطلاق المركبة الفضائية إلى 5 فبراير 2002.

** مهمته استكشاف الفيزياء الأساسية لتسريع الجسيمات وإطلاق الطاقة المتفجرة في التوهجات الشمسية.

** غطت المركبة ما يزيد عن 11 دورة شمسية مسجلة أكثر من 100000 من أحداث الأشعة السينية.

** انتهت من مهمتها في تاريخ 16 اغسطس 2018، وبعد 16 عام من التشغيل الناجح.