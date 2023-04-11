الإمارات تدعو جمهورية القمر المتحدة للمشاركة في COP28

بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، تتضمن دعوته للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، المقرر عقده في مدينة إكسبو دبي، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الرئيس غزالي تسلم الرسالة، خلال استقباله، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة سعيد المقبالي.