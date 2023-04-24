مراسل «إكسترا نيوز»: معبر أرقين يستقبل سودانيين يحملون تأشيرات دخول

نقل عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» الأوضاع من معبر أرقين الذي شهد عودة المصريين القادمين من السودان، موضحا أن المعبر يشهد عددا كبيرا من السيارات والحشود، حيث يوجد حضور كبير من الشباب المصري والطلاب المصريين العائدين من السودان، وهناك أيضا بالمعبر مواطنين سودانيين معهم تأشيرات للدخول هذا بجانب الرعايا الأجانب، حيث يتم إنهاء الإجراءات لهم بوقت قياسي.

وشرح مراسل قناة «إكسترا نيوز» أن «أغلب السيارات التي تسير على الطريق من أرقين للخرطوم هي سيارات تحمل مصريين، بينما في الاتجاه الآخر من أرقين لأسوان مزدحم بالسيارات التي تحمل العائدون من السودان لأسوان، ثم تتفرق الطرق للعائدين لمنازلهم».

السودانيون يقدمون الشكر لمصر

وقال «الغنام»، إنه التقى بعدد من السودانيين بالمعبر، وقدموا الشكر لمصر على حسن الترحاب والضيافة والاستقبال، هذا بجانب حالة من الأسى والحزن لما جرى في بلدانهم وما تركوه خلفهم من تضحيات كبيرة من أقارب، والبنية التحتية والأيام الصعبة التي عاشوها الأيام الماضية.

وأكد أن معبر أرقين هو البوابة الرئيسية التي سيعبر منها المصريون العائدون من السودان لمصر، خصوصا مع توقف العمل بالمعابر الأخرى، وهناك غرفة عمليات تمثل كافة القطاعات والأجهزة المصرية المختلفة، شارحا أن الأعداد في تزايد مستمر خصوصا وأن الجالية المصرية كبيرة جدا في السودان وهي أكبر جالية بالعالم موجودة بالسودان، حيث أنها أكبر جالية بالعالم في السودان، وهناك أكثر من 4000 طالب بولايات مختلفة، والانترنت منقطع والتواصل منقطع.

وشرح المراسل، أن بعض الطلاب العائدون من السودان يتساءلون عن مصيرهم العلمي خصوصا وأن بعضهم كان في السنة الأخيرة وكان لا يفصله عن الامتحان سوى أيام فقط، وهذه الأسئلة سيجيب عنها الحكومة المصرية.