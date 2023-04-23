«الخارجية»: خطوط ساخنة لاستقبال الاستفسارات عن الجالية المصرية في السودان

خصصت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، خطوطا ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة.

التنسيق مع أجهزة الدولة

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة السودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم، تمهيداً لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن.

غرفة عمليات القطاع القنصلي

وذكرت الوزارة أنه يمكن للمواطنين من داخل مصر وخارجها التواصل مع غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية على الأرقام التالية: ٠١٢٨١٩٤٣٥٣٣ - ٠١٢٨٣١٧٦٩٠٠ - ٠١٢٨١٩٤٣٥٩٩ - ٠١٢٨٣١٧٦٨٦٦ - ٠١٢٨٣١٧٦٩١٣ - ٠١٢٨٣١٧٦٨٥٧ -٠١٢٨٣١٧٦٨٨١ - ٠١٢٨٣١٧٦٩٠٣ - ٠١٢٨٣١٧٦٨٩٤ - ٠١٢٨١٩٤٣٩٩٠