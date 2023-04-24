مراسل «إكسترا نيوز»: العائدون من السودان رصدوا انهيار القطاع الصحي

نقل عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، الأوضاع من معبر أرقين وحجم الجهود المبذولة لإعادة المصريين من السودان، قائلا إنه يوجد حالة من الاستنفار القصوى من كل مؤسسات وأجهزة الدولة داخل هذا المعبر لاستقبال المصريين من اختلاف طبائع عملهم، أو الدارسين بالسودان وكل التجهيزات قد تمت لاستقبالهم منذ عدة أيام لاستقبال هؤلاء الشباب القادمين من السودان.

وشرح مراسل قناة «إكسترا نيوز» أنه يوجد العديد من الأتوبيسات التي يتم إعدادها ليستقلها العائدون من الجالية المصرية للتوجه لموقف بأسوان، لافتا إلى وجود سودانيين بالمعبر وبعض الرعايا الأجانب.

انهيار شبه كامل للقطاع الصحي بالسودان

وشدد «الغنام» على الاستعداد التام، وتجهيز اللوجيستيات اللازمة، موضحا أن أغلب الطلاب المصريين القادمين من السودان، ممن كانوا يدرسون بالجامعات السودانية في تخصصات طبية مختلقة، وبعضهم رصد حجم الانهيار بالقطاع الصحي السوداني من خلال مدرسيهم بالكليات الطبية، وهناك تدمير شبه كامل للقطاع الصحي بالسودان.

وأشار إلى أن البعض من الطلاب كان معه فيديوهات توضح حجم الدمار الذي تم بالشوارع السودانية داخل محافظة الخرطوم، والجثث الموجودة بالشوارع، شارحا أن الطلاب العائدين يشعرون بالانتماء والفخر بالدولة المصرية التي لم تتخل عن أبنائها.

وأوضح مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنه يوجد طلاب مصريين بولايات بعيدة عن الخرطوم ولكن سيتم التعامل معهم خلال الساعات المقبلة وسيتم نقلهم لأقرب نقطة؛ تمهيدا لعودتهم لمعبر أرقين.