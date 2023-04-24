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توريد 273 طن قمح بصوامع القليوبية في يوم واحد

كتب:

حسن صالح
01:58 م | الإثنين 24 أبريل 2023
توريد القمح القليوبية

توريد القمح القليوبية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بدء أعمال توريد محصول القمح في 11 موقعا بالمحافظة، إذ انطلق موسم التوريد منذ أمس في صوامع بنها علي الطريق الزراعي، والتي استقبلت المزارعين لتوريد محصولهم.  

أكد محافظ القليوبية في بيان صحفي، أنه جرى استلام كمية 273.3 طن محصول القمح من المزارعين بصومعة بنها على الطريق الزراعي التابعة لوزارة التموين حتى الآن، مضيفا أنه جرى الانتهاء من حصاد 5140 فدانا مزروعة قمح من إجمالي 40 ألف فدان على مستوى المحافظة. 

انطلاق موسم توريد القمح في القليوبية 

وأضاف أن المحافظة استعدت لموسم حصاد القمح، إذ جرى تخصيص 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة، لاستقبال القمح بهدف استلام أكبر كمية من المحصول حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مع اتباع كل إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.  

خريطة مواقع تجميع محصول القمح بالقليوبية 

أوضح محافظ القليوبية في بيانه أنه يبلغ عدد مواقع التوريد بالمحافظة 11 موقعا كالتالي: 

-5 مواقع تابعة لمطاحن شمال القاهرة ووسط وغرب الدلتا والجهة التسويقية لها الشركة القابضة للصناعات الغذائية. 

- موقعان تابعان للشركة المصرية الصوامع والتخزين.  

- 4 مواقع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية. 

 

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